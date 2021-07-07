РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В июле завезут порядка 750 тонн кварцевого белоснежного песка на пляж Кореневского карьера подмосковных Люберец, сообщил журналистам глава округа Владимир Ружицкий.

В среду он посетил Кореневский карьер и осмотрел место работ.

«Кореневский карьер традиционно является любимой зоной отдыха у тысяч люберчан. И сейчас, когда закрыты практически все границы, делается все необходимое в Подмосковье для комфортного отдыха людей. Сейчас завозят кварцевый белоснежный песок на пляж Кореневского карьера, уже завезли порядка 500 тонн. Всего завезут 750 тонн», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что Кореневский карьер продолжают активно благоустраивать. Основные работы проведут в следующем году. В частности, дно карьера собираются очистить от затопленных барж, труб, земснарядов.

Сейчас Кореневский карьер является зоной отдыха у воды. На месте работают спасатели. Оборудованы кабинки для переодевания, также есть волейбольная зона. Скоро появится платная зона с шезлонгами и зонтами.