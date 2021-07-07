РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Интерактивная панель и мобильная стойка появились в библиотечном центре «Южный» на улице Твардовского подмосковной Балашихи, с просьбой об установке современного оборудования обратились сотрудники учреждения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Данная инициатива набрала на сайте движения общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город» более 7 тысяч голосов жителей городского округа. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил работу установленного нового оборудования. Кроме того, он обсудил с руководством учреждения сроки приобретения звукового оборудования.

«Вместе с жителями мы говорим о цифровизации, о новом формате наших читальных залов. Действительно, в Подмосковье, в том числе, и по инициативе горожан, этот формат меняется. Теперь библиотека – это место для встреч, дискуссий, получения новых знаний и, безусловно, чтения книг», - сказал Ефимов.

Он добавил, что сегодня они открывают еще одну страницу библиотеки на Южном, куда по инициативе активных горожан и содействии лидеров Движения общественной поддержки «Балашиха-стремительно растущий город» была приобретена новая интерактивная панель.

Ефимов выразил уверенность, что благодаря активному участию балашихинцев жизнь в городе становится более комфортной.

По словам заведующего библиотечным центром «Южный» Татьяны Шевляковой, они выбрали интерактивную панель, потому что их мероприятия должны быть не только информационно наполнены, но и должны соответствовать современным реалиям.

«Поскольку она многофункциональна, у нее есть звук, нам она очень пригодится для занятий. Мы часто используем такой формат работы, как медиа-беседа, подбираем материал и делаем нарезку. Очень удобно будет работать с этой интерактивной панелью, она мобильна, мы сможем ее использовать в любом зале», - подчеркнула Шевлякова.

Городская библиотека №1 начала свою работу 1 декабря 1973 года. 1 июля 2012 г. она получила статус библиотечного центра «Южный». Наряду с традиционными формами работы здесь используются и внедряются инновационные техники работы с читателями. В центре проводят тематические книжные выставки, беседы, обзоры книг и новых поступлений, творческие вечера. Библиотека востребована у читателей – к ней прикреплено 3200 человек.