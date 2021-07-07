РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июл. Водителям в подмосковном Красногорске напомнили о недопустимости езды в нетрезвом виде, сообщает ОГИБДД УМВД России по горокругу.

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции горокруга Красногорск с помощью тематических листовок напоминают водителям о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости употребления алкоголя перед поездками на автомобиле и накануне, просит не подвергать жизнь и здоровье окружающих опасности, не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также убедительно просит граждан о содействии в выявлении указанных нарушителей.

Обо всех фактах нетрезвого вождения можно сообщить по телефонам центра управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71, по телефону доверия: 8(499)763-11-82, в отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск: 8(495)562-87-44 и в 11 батальон ДПС 1 полка (северный): 8(495)994-53-08.