РИАМО - 7 июл. За 9 лет работы регионального портала uslugi.mosreg.ru количество зарегистрированных пользователей достигло 7 млн. Эта цифра близка к количеству жителей в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Это показывает, насколько цифровые сервисы востребованы жителями. В Подмосковье на портале в электронном виде предоставляется 205 услуг. В этом году запланированы оптимизация и перевод в «цифру» более чем 100 услуг», — сказал министр госуправления, IT и связи региона Максим Рымар.

В Подмосковье работа по повышению доступности госуслуг населению активно ведется с 2012 года по поручению губернатора Андрея Воробьева.

За последние 3 года оцифровано порядка 60 услуг для жителей и бизнеса, а количество обращений за услугами через региональный портал выросло вдвое — с 2,2 млн в год до 4,3 млн.

В 2021 году пользователи портала чаще всего обращались за услугами: выдача социальных карт (400 тыс. обращений); запись в кружки и секции (306 тыс.); запись в школу (162 тыс.); прикрепление к поликлинике (119 тыс.); запись на ЕГЭ (88 тыс.).