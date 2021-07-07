РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в хранении и сбыте оружия, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан местный житель, подозреваемый в хранении и сбыте оружия. Установлено, что, находясь на автобусной остановке в деревне Никулино, 52-летний мужчина обнаружил в кустах пакет черного цвета, в котором находился предмет конструктивно схожий с пистолетом. Злоумышленник реализовал найденное оружие в одной из скупок Подольского городского округа, откуда оно было изъято правоохранителями и направлено на экспертизу.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое относится к категории огнестрельного оружия пригодного к производству выстрела. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.