РИАМО - 7 июл. Ресторан Brooklyn Pizza Pie в столичном районе Крылатское могут временно закрыть за работу без системы проверки QR-кодов у посетителей, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

«Заведение Brooklyn Pizza Pie на Рублевском шоссе осуществляло обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода. В ресторане находились и обслуживались гости, у которых отсутствовали QR-коды», — сказал Поповский.

За выявленные нарушения заведению грозит штраф в размере до 300 тыс рублей, если был причинен вред здоровью человека, то до 1 млн рублей. Также ресторан по решению суда могут закрыть на срок до 90 суток.

С 28 июня в столичные заведения общепита можно попасть только по QR-коду. Такие коды есть только у полностью вакцинированных от коронавируса горожан, у тех, кто переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад. Также в кафе и рестораны можно сходить с отрицательным ПЦР-тестом. На летние веранды до 11 июля пускают всех посетителей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.