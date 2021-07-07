РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. В среду холодную воду отключили в ряде домов на трех улицах подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 09:00 до окончания работ отключена холодная вода от ВНС №1-19 на улице Спортивная по причине замены и наладки системы автоматики, управления насосными агрегатами холодного водоснабжения (ХВС). При проведении работ давление ХВС на выходе с насосной станции составит 3,5 кгс/см2.

Под отключение холодной воды попадают дома №№10, 12, 15 по улице Спортивная; а также дома №№2, 2В по улице Калинина и ООО «ТСБ».

Кроме того, в среду с 9:30 и до окончания работ подачу холодной воды временно прекратили в домах ЖК «Уют-Радуга» на Леоновском шоссе для устранения утечки холодного водоснабжения на водопроводных сетях в доме №6, к1 по Леоновскому шоссе.

Подвоз воды будет обеспечен.