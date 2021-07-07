РИАМО - 7 июл. В рамках исследования в Москве отечественной вакциной «Спутник V» привили 21 подростка в возрасте от 12 до 17 лет, пока им ввели первый компонент препарата, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, 11 прививок сделали в детской больнице им. З.А. Башляевой и 10 — в Морозовской детской больнице. У двоих участников опыта наблюдается небольшое повышение температуры. Остальные чувствуют себя нормально.

«Перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования», — сказала заммэра.

Для подростков специально подготовили препарат «Спутник V» в меньшей дозировке. Исследование будет продолжаться год. В это время за ребятами будут пристально следить врачи, в том числе общаться по телефону. Подростки должны будут сдавать анализы и вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках. Для этого с конца лета отберут 250 подростков. По результатам исследования решат, можно ли вакцинировать детей в России.

Подростки, которые принимают участие в эксперименте, не должны ранее болеть коронавирусом и иметь противопоказания к препарату. Так же их не допустят, если они болели ОРВИ не ранее 2 недель назад или сделали любую другую прививку за 30 дней до антиковидной.

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Текстовая трансляция

7 ИЮЛЯ

- Более 20 подростков уже получили первую дозу «Спутника V» в рамках испытаний в Москве. Исследование продлится год.

- В Минпромторге не планируют введение QR‑кодов в сфере торговли. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

- Повторную вакцинацию от Covid‑19 в Москве можно пройти в 20 пунктах. Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции.