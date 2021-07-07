РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Вторая смена молодежного экологического лагеря «Чистый город» открылась для 80 подростков из Балашихи и микрорайона Железнодорожный, весь июль они смогут не только поработать на благо города, но и посетят лекции, мастер-классы и спортивные занятия, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Торжественная линейка в честь открытия второй смены прошла на площади перед зданием администрации городского округа в микрорайоне Железнодорожный.

«Молодежный лагерь более 20 лет работает в городе. Это проект, который позволяет попробовать свои силы в деле благоустройства города – высадке цветов, обрезке кустов, уборке парков и скверов и, конечно, расширяет круг общения и кругозор. Уверен, для вас этот месяц пролетит как один день», - сказал Ефимов.

Он пожелал ребятам ярких впечатлений, новых друзей и, конечно, успеть отдохнуть перед школой.

Парламентарий также отметил, что важно увеличивать квоту на количество мест в экологическом лагере, чтобы как можно больше учащихся, которые остаются в городе на каникулах, могли поработать в летний период.

Депутат совета депутатов Балашихи, директор комплексного молодежного центра «Новый свет» Антон Орешков отметил, что и после каникул молодежный центр продолжит свою работу и пригласил учащихся к активному участию в общественной жизни города.

В 2020 году экологический лагерь «Чистый город» в Балашихе посетили 675 ребят. За работу им выплатили заработную плату в размере 8 800 рублей и выдали трудовые книжки.