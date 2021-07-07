РИАМО - 7 июл. С 26 июня по 4 июля в Москве проходила международная онлайн-выставка функциональных дизайн-решений для мегаполисов «Город: детали», за это время ее посетили 110 тыс. человек из России и со всего мира, сообщила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На выставке были представлены лучшие проекты благоустройства и современные примеры малых архитектурных форм. Их было более 500.

«Специально для выставки был создан большой открытый мир — 12 гектаров виртуального пространства. В него интегрировали 3D-модели реальных объектов от десятков компаний. Современный формат позволил провести крупное международное событие, несмотря на пандемию», — сказала Сергунина.

По ее словам, к выставке присоединились производители из Франции, Германии, США, Нидерландов, Швеции, Финляндии и Китая и др. Платформа экспозиции поддерживала не только русский, но и английский язык.

Заммэра отметила, что почти 70% аудитории заходили на сайт через смартфоны. Более 10 тыс. гостей проголосовали за понравившиеся проекты. Лучшие из них в будущем будут использовать при благоустройстве по программе «Мой район».

Как компьютерная игра

Каждому гостю предлагалось выбрать одного из 16 персонажей и перемещаться по выставке от его лица. Выставка создана при помощи игрового програмного обеспечения, это позволяет свободно осматривать экспонаты со всех сторон.

«Онлайн-экспозиция выполнена таким образом, чтобы ее можно было посетить с помощью браузера на компьютере, планшете или смартфоне без установки дополнительных программ. Сохраняя масштабность концепции и качественную детализацию, сайт обладает высокой скоростью загрузки и производительностью», — оценил ИТ-платформу выставки «Город: детали» эксперт в области цифровых технологий Евгений Литвак.

Также в сайт выставки встроены мини-игры: городки, футбол, гонки на электросамокате и др. Для этого платформу разделили на разные модули. Гостям были доступны более 20 мастер-классов фотографов, спортсменов, блогеров и зоопсихологов.

«Обычно отраслевые выставки проводят, скорее, для профессионалов. А здесь за счет современного подхода и геймификации удалось привлечь самую широкую аудиторию», — прокомментировал участник выставки, гендиректор компании-производителя городских арт-объектов Алексей Нефедов.

Деловая программа

По 1 июля на выставке проходила масштабная деловая программа. В ней приняли участие более 90 российских и зарубежных экспертов в области урбанистики, архитектуры и локального развития городов.

«Виртуальная экспозиция действительно впечатлила. Мне самому было интересно обойти все площадки, посмотреть на лучшие отечественные примеры и решения от международных участников», — отметил управляющий директор компании-производителя детских площадок, спортивных и рекреационных зон Владимир Акимов.

Спикеры из Великобритании, Италии, Норвегии, Дании и других стран участвовали в дискуссиях по видеосвязи.

Категории и сравнение форматов

Городские объекты были разделены на 7 категорий: «Дети» — игровые комплексы и элементы, «Спорт» — спортивные комплексы и тренажеры, в том числе инклюзивные, «Зоны отдыха» — навесы и беседки, лавки, качели и др.

В блоке «Животные» было представлено оборудование для дрессировки и выгула, «Арт-объекты» — объекты искусства, «Свет» — фонари, световые арт-объекты, «Уличное оборудование» — объекты систем умного города, информационные стенды, указатели.

Выставка проходила во второй раз. В прошлый раз она прошла в Москве в 2019 году в очном формате.