РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июл. Ранее судимый житель столицы украл из квартиры в подмосковной Балашихе кошелек с деньгами и водительское удостоверение, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный похитил кошелек с денежными средствами и водительское удостоверение из ее квартиры на Проспекте Ленина. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 36-летний ранее судимый житель Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Балашихинским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.