РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 июл. В подмосковных Котельниках приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия на 3-ем Покровском проезде, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин проверил ход ремонта дороги на 3-ем Покровском проезде. Работы начались здесь 1 июля. На участке уже отфрезеровали старое асфальтобетонное покрытие и приступили к укладке нового.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 0,532 км. Общая площадь ремонтируемого участка 7 492 кв м. Ежедневно по этой дороге ездят не только жители, но и гости, приезжающие в наш город. Поэтому качество новой дороги должно соответствовать всем требованиям. Здесь установят новые искусственные неровности и нанесут дорожную разметку. На встрече глава города напомнил подрядчику порядок приемки выполненных работ, которая будет осуществляться только после проведения и получения положительной экспертизы для подтверждения качества асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги.

Работы на этой дороге завершатся до конца текущего месяца.