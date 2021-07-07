РИАМО - 7 июл. В Раменском округе Подмосковья задержан 44-летний уроженец Смоленской области, который подозревается в покушении на сбыт более 2,5 кг наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что он арендовал частный дом в деревне Захариха и оборудовал там нарколабораторию.

«В ходе обыска помещений полицейскими обнаружено и изъято три полимерных ведра с веществом светлого цвета, которое по результатам исследования является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 2,5 килограммов, а также лабораторное оборудование», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уголовное дело возбуждено по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый заключен под стражу.