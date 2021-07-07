РИАМО - 7 июл. Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что введение QR-кодов о прохождении вакцинации против Covid-19 в сфере торговли сейчас не обсуждается.

«Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — сказал Евтухов в интервью газете «Известия», опубликованном в среду.

При этом он надеется, что аналогичные ограничения не придется вводить на АЗС, потому что власти помогут торговым сетям привить 60% своих сотрудников.

По словам Евтухова, сложнее всего привить 25 тыс. сотрудников Х5 Retail Group. К примеру, в «Дикси» по Москве 60% от штата работников, которых нужно вакцинировать, составляют 8 тыс. человек.

С 28 июня посещение заведений общественного питания в Москве стало доступно только по QR-кодам о прохождении вакцинации. По 11 июля можно свободно посещать летние веранды.

Сделать прививку от Covid-19 в Москве можно в поликлиниках, максимальное ожидание составит до 4 дней. В порядке живой очереди можно пройти вакцинацию в мобильных пунктах и в павильонах «Здоровая Москва». Вакцинация нужна для выработки коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Россиян обязали изолироваться по прибытии из‑за границы. Данное правило не касается переболевших и вакцинированных граждан.

- Врач сообщил, что ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от Covid‑19. Пациенты с тяжелым иммунодефицитом находятся в группе особого риска тяжелого течения коронавируса.

- Работников столичной торговли и общепита будут прививать без очереди. Сейчас возобновлена поставка препаратов в медучреждения, с которыми у предприятий были заключены соглашения о вакцинации.

- В Госдуме считают, что QR‑коды «поднимут экономику театра». Решение о введении системы QR‑кодов каждый театр должен принимать сам.

- Более 500 человек заразились Covid‑19 в период проведения ЕГЭ в этом году. Они будут сдавать экзамены с 12 по 17 июля.

- Около 2,5 тыс московских компаний отчитались о вакцинации сотрудников от Covid‑19. Они успели вакцинировать 60% сотрудников раньше установленного срока.

- Еще 2112 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. Всего на данный момент в Московской области выявлено более 329 тыс. случаев заболевания.

- Театры Москвы могут ввести осенью QR‑коды в качестве эксперимента. Система QR‑кодов может быть введена только на отдельные спектакли.

- Кремль не поддержал закрытие границ между регионами РФ из‑за Covid‑19. Позицию озвучил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.