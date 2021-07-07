РИАМО - 7 июл. Столичные изобретатели подали на конкурс «Новатор Москвы» 740 заявок в текущем году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году на конкурс было подано 740 заявок — в 1,5 раза больше, чем в 2020 году», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, главная задача премии — это поддержка городских изобретателей, чтобы помочь им реализовать свои разработки.

Победителями конкурса в номинациях «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций» в этом году стали авторы 18 проектов. Они получили денежное вознаграждение в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

В число победителей вошли проекты вертикальных городских ферм iFarm, экологичных моющих средств Wonder Lab, умные протезы «Мио-интерфейс» и другие.