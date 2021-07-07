РИАМО - 7 июл. На сайте Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара запустили проект «Карта героев», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Карта героев» — это виртуальная карта Москвы с разноцветными указателями в виде книг. Нажав на любой из них, можно узнать, с каким детским произведением связано это место, а также прочитать цитату из этой книги.

Жители столицы могут составить или использовать готовый литературный маршрут по местам из произведений Агнии Барто, Ксении и Виктора Драгунских, Сергея Михалкова и других писателей.

Кроме того, участники проекта могут воспользоваться путеводителем в онлайн-формате, где собраны цитаты из детских произведений и информация о достопримечательностях. Например, один из них проходит по набережным Москвы-реки и составлен по книге «Я не тормоз» Нины Дашевской.

Сейчас на карту нанесено свыше 200 точек: улицы, памятники, дома и площади. Обновлять карту планируют каждые 2 недели.