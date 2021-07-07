РИАМО - 7 июл. Городские дворцы и центры творчества, а также семейные центры подготовили тематическую онлайн-программу ко Дню семьи, любви и верности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

День семьи, любви и верности — всероссийский праздник, который отмечается 8 июля. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровительство семьи и брака.

Слушатели узнают, как в дореволюционной России выбирали себе пару, как возник один из самых романтичных праздников и в чем секрет счастливого супружества.

7 июля в 16:30 специалисты Московской службы психологической помощи дадут советы по развитию гармоничных отношений в паре на онлайн-уроке «Гармония любви». О добрачных ритуалах в дореволюционной России расскажет Дворец творчества детей и молодежи «На Стопани» 8 июля в 14:00.

Кроме того, горожане могут стать участниками флешмоба «#СемейнаяИстория» с 8 по 11 июля и рассказать о самом запоминающемся событии, которое приключилось с их семьей. Подробная информация и программа мероприятий столичных социальных учреждений доступна на портале «Я дома».​