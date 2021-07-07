РИАМО - 7 июл. Утром в среду дороги Москвы загружены на 2 балла из 10 возможных, вечером могут возникнуть 7-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Около 8 утра пробки образовались на Ярославском и Каширском шоссе, а также на Волгоградском проспекте.

Проезжая часть свободна на Мосфильмовской улице, Ленинском проспекте и Звенигородском шоссе.

Проблемы с движением могут возникнуть из-за дорожных работ. Сейчас они проходят на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Варшавском, Дмитровском, Волоколамском шоссе, Большом каменном мосту, Пятницком шоссе и проспекте Мира.

В среду в Москве прогнозируется жаркая погода без осадков. Днем температура воздуха составит до 29 градусов.