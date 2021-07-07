РИАМО - 7 июл. В первой половине 2021 года в России выросли темпы личного банкротства — несостоятельными признали 88 тыс. человек, пишет в среду газета «Известия».

Этот показатель в 2,1 раза больше в сравнении с первым полугодием 2020 года. Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин объяснил, что население все больше информируется о легальных способах списания долгов. Специалисты уверены, что к концу года количество банкротов в стране может вырасти до 280 тыс.

«Безусловно, коронакризис отразился на показателях. Однако ключевым фактором стало повышение информированности граждан, причем не по официальным каналам, а «из уст в уста», а также снижение стоимости таких процедур», — сказал Юхнин.

С 2015 года россияне могут раз в 5 лет проходить платную процедуру личного банкротства при долге более 500 тыс. рублей. С 2020 года появилась возможность раз в 10 лет бесплатно становиться банкротом с суммой от 50 до 500 тыс. рублей.

По количеству граждан-банкротов лидируют Москва (4,8 тыс.) и Московская область (4,7 тыс.). Затем идут Краснодарский край (4,3 тыс.), Самарская область (3,9 тыс.) и Санкт-Петербург (3,8 тыс.). При этом 95% процедур банкротства инициировали сами должники.

Чаще всего отказывают в банкротстве при наличии долгов, если отсутствует оконченное исполнительное производство насчет долга. С появлением закона, который при определенных условиях не позволяет кредиторам списать с банковского счета прожиточный минимум, ситуация может измениться.

По актуальным данным Центробанка, на 1 июня объем просроченной задолженности россиян по кредитам достиг 992 млрд рублей. Это на 134 млрд больше, чем год назад.