РИАМО - 7 июл. Участниками программ летней занятости столичного центра «Моя карьера» в текущем сезоне стали свыше 2,5 тыс. подростков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уже третий год подряд <...> мы предлагаем летние проекты для подростков из разных семей и ребят из центров содействия семейному воспитанию. Проекты помогают определиться с любимым делом, вдохновиться на новые достижения и выбрать свой жизненный путь», — сказал глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Около 1 тыс. человек присоединились к онлайн-программе «Лето моей карьеры». На вебинарах учат командной работе и помогают определиться с выбором профессии.

Еще порядка 1 тыс. подопечных семейных центров столицы от 14 до 18 лет побывают на платных стажировках и узнают особенности разных специальностей в 435 государственных и коммерческих организациях.

Кроме того, около 500 человек из городских семейных центров стали участниками проекта «PROГероев», где рассказывают о работе в службе спасения, полиции, авиации и других направлениях.