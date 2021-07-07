РИАМО - 7 июл. К середине 2021 года доля госзакупок у малого и среднего бизнеса в столице составляет 44,8%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На прошлой неделе внесли изменения в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно этим изменениям, доля заказов у МСП должна составлять 25% вместо 15%.

«Москва занимает долю в 15% от общего объема закупок РФ: каждый шестой рубль в системе закупок страны приходится на потребности московских заказчиков», — подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Москва намерена увеличивать количество производимых госзаказов у малых предприятий. На сегодняшний день столица привлекает к работам компании из всех регионов страны.

Принятые поправки в федеральный закон позволят привлекать к выполнению госзаказа предприятия с большим опытом. В частности, при стоимости закупки свыше 20 млн рублей ее исполнит компания с успешным опытом работы в течение 3-х последних лет.

После внесенных изменений закон вступит в силу 1 января 2022 года. Отдельные положения имеют другие сроки.