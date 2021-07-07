РИАМО - 7 июл. Горожане могут пройти повторную вакцинацию от Covid-19 в 20 пунктах, пока там доступны две вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

8 пунктов расположены в павильонах «Здоровая Москва», там можно повторно вакцинироваться без предварительной записи. Еще 12 прививочных пунктов размещены в городских поликлиниках.

В пунктах повторной вакцинации доступны два вида вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт». Другие будут появляться по мере поступления.

Проходить повторную вакцинацию медики рекомендуют через полгода после первой инъекции. Она помогает сформировать у организма защиту от новых штаммов коронавируса.

По словам врачей, когда эпидемиологическая ситуация станет лучше, то проходить повторную вакцинацию можно будет 1 раз в течение года.

Пройти повторную вакцинацию от Covid-19 по предварительной записи можно в 12 больницах и поликлиниках, таких как детская городская поликлиника № 94, № 150 (филиал № 2), городской поликлиники № 220 (филиал № 3), № 11 (филиал № 2), а также поликлиническом отделении № 2 клинической больницы имени М.П. Кончаловского и других.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Россиян обязали изолироваться по прибытии из‑за границы. Данное правило не касается переболевших и вакцинированных граждан.

- Врач сообщил, что ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от Covid‑19. Пациенты с тяжелым иммунодефицитом находятся в группе особого риска тяжелого течения коронавируса.

- Работников столичной торговли и общепита будут прививать без очереди. Сейчас возобновлена поставка препаратов в медучреждения, с которыми у предприятий были заключены соглашения о вакцинации.

- В Госдуме считают, что QR‑коды «поднимут экономику театра». Решение о введении системы QR‑кодов каждый театр должен принимать сам.

- Более 500 человек заразились Covid‑19 в период проведения ЕГЭ в этом году. Они будут сдавать экзамены с 12 по 17 июля.

- Около 2,5 тыс московских компаний отчитались о вакцинации сотрудников от Covid‑19. Они успели вакцинировать 60% сотрудников раньше установленного срока.

- Еще 2112 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. Всего на данный момент в Московской области выявлено более 329 тыс. случаев заболевания.

- Театры Москвы могут ввести осенью QR‑коды в качестве эксперимента. Система QR‑кодов может быть введена только на отдельные спектакли.

- Кремль не поддержал закрытие границ между регионами РФ из‑за Covid‑19. Позицию озвучил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.