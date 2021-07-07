РИАМО - 7 июл. С 8 июля в столице прогнозируется высокая ночная температура, столбики термометров могут достичь отметки плюс 24 градуса, сообщает ТАСС.

«Ночные температуры <…> будут высокими: 8 июля мы прогнозируем ночью 15-17 градусов, дальше температура будет от 16 до 20 градусов, а к воскресенью — уже до 24 градусов», — сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, это будет «тепловой стресс», потому что человек не сможет отдохнуть от жаркой погоды без кондиционера.

Синоптик предупредил, что волна тепла в Московский регион будет надвигаться по нарастающей. В четверг будет до 31 градуса, в пятницу — до 32 градусов тепла. В предстоящие выходные прогнозируется до 33 градусов, а в следующий понедельник — до 34 градусов.

Вильфанд также отметил, что температура на текущей неделе будет на 7 градусов выше нормы.