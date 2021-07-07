РИАМО - 7 июл. Госжилинспекция Московской области помогла жителям региона вернуть деньги за переплату по коммунальным счетам. Сумма возвращенных средств составила 36 941 232 рубля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Глава областного надзорного ведомства Ольга Федина порекомендовала при выявлении неточностей в счетах за коммунальные услуги обращаться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию в случае заключения с ней прямых договоров.

«Заявителю должны немедленно выдать документы, содержащие правильно начисленные платежи и, по его желанию, заверенные подписью и печатью руководителя», – сказала Федина.

Если УК отказываются исправлять ошибку в «платежке» или не желают возмещать переплату, имеет смысл написать официальное обращение в Госжилинспекцию.

Преимущественная часть суммы возвращена жителям городского округа Химки – 10 339 132 рублей, далее расположились округа Наро-Фоминский (8 016 257), Одинцовский округ (3 886 095), Красногорск (2 166 187), Котельники (1 077 434), Подольск (422 165), Домодедово (353 425), Солнечногорск (238 415), Истра (126 051), Шаховская (104 760), Талдомский округ (86 567), Воскресенск (12 660) и Дзержинский (2 713).

На втором месте по количеству возмещенных средств с серьезным отставанием остались перерасчеты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в городских округах Мытищи (1 605 890), Серпухов (1 189 416), Дмитровский (3 950) и Дзержинский (526). Их общая сумма составила 2 799 782 рубля.

За горячее и холодное водоснабжение жителям городских округов Подмосковья вернули 1 446 462 рубля, в том числе жителям Химок (1 429 144), Балашихи (6 248), Талдома (4 470), Красногорска (4 218), Дзержинского (2 076) и Звездного городка (306).