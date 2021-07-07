РИАМО - 7 июл. В рамках реализации проекта по контролю за работой региональных операторов и оперативному реагированию на скопление отходов в 26 подмосковных муниципалитетах установлено 355 камер видеонаблюдения на контейнерных площадках, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

318 нарушений на контейнерных площадках удалось выявить благодаря данной системе.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, первый этап установки завершен. Уже начался второй этап, в рамках которого будет проведен конкурс на предоставление услуг мониторинга и аналитики по 535 адресам в 33 городских округах, где сейчас не установлены видеокамеры, подключенные к программе «Безопасный регион».

Запланирована установка оборудования и техническое присоединение дополнительных видеокамер, соответствующих условиям «Безопасного региона». Проведение работ по установке системы видеонаблюдения запланировано до конца лета.

Мониторинг камер в постоянном режиме будет осуществляться через центр управления регионом.

Работа осуществляется в рамках создания комплексной системы по обращению отходов, которая базируется на раздельном сборе твердых коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».