РИАМО - 7 июл. В среду в Москве и Московской области температура воздуха в дневные часы составит до 29 градусов тепла, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

Антициклон удержит в регионе жаркую и сухую погоду. Максимальная температура в столице составит 27-29 градусов, по области — 24-29 градусов.

Восточный ветер разовьет скорость 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 30%.

Содержание кислорода в дневные часы будет ниже климатической нормы на 10 единиц. Ультрафиолетовый индекс днем повышенный.