РИАМО - 6 июл. Состояние здоровья человека напрямую зависит от качества пищи. Питание играет огромную роль как в профилактике, так и в развитии огромного количества заболеваний, при этом на долю сердечно-сосудистых патологий приходится более 60% всех болезней, ассоциированных с питанием. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Многие болезни сердечно-сосудистой системы, связанные с питанием, относятся к управляемым патологиям. Поэтому крайне важно следить за своим рационом.

Патологии и риски

Сердечно-сосудистые патологии наиболее распространены среди взрослого населения. Они остаются ведущей причиной преждевременной смерти в развитых странах. Развитию таких болезней способствуют несбалансированное питание, неадекватная физическая нагрузка, наличие вредных привычек (курение). Риск развития сердечно-сосудистой патологии особенно велик у людей с избыточной массой тела, гипертонией, диабетом.

Доказанными факторами питания, определяющими развитие сердечно-сосудистых заболеваний, являются избыточное потребление насыщенных жирных кислот и трансжиров, соли, злоупотребление алкоголем. При уровне потребляемого жира свыше 35% от суточного энергопотребления не имеет особого значения качественный состав жирных кислот – неуклонно формируются условия для атеросклеротического поражения сосудов.

При снижении количества потребляемого жира ведущим фактором, направляющим обмен веществ, становится баланс различных групп жирных кислот. Особенно благоприятным влиянием обладают омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе. Способностью нормализовать жировой обмен также обладают фитостерины (растительные стирольные спирты, близкие по строению к холестерину), пищевые волокна, антиоксиданты (витамины С, Е, β-каротин), фолаты, соевые продукты.

Алкоголь и кофе

В последние годы активно обсуждается положительный эффект малых доз алкоголя в профилактике болезней сосудов сердца. Однако стоит знать, что в случае других сердечно-сосудистых патологий, например, при нарушениях мозгового кровообращения, спиртное оказывает только негативный эффект. Поэтому алкоголь не может быть рекомендован в качестве профилактического средства при сердечно-сосудистых болезнях.

Также имеются данные о способности нефильтрованного кофе (сваренного, растворимого) повышать риск развития атеросклеротических изменений сосудов. Однако при использовании бумажного фильтра в процессе приготовления кофе этот риск устраняется.

Одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является артериальная гипертензия (увеличение давления крови). Ее развитие связывают в числе прочих причин с повышенным потреблением поваренной соли.

Принципы питания

Общие принципы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний посредством питания сводятся к ряду важных факторов.

Так, необходимо уменьшить потребление продуктов - источников скрытого жира: колбас, чипсов, снеков, майонеза, картофеля фри и фастфуда, а также поваренной соли. Физиологический уровень потребности в натрии для взрослого человека составляет не менее 1,3 г в сутки, в среднем 4-5 г. Знакомые продукты уже содержат достаточное количество соли, поэтому не стоит пересаливать их.

Также надо увеличить потребление свежих овощей, фруктов и ягод, овсяных отрубей, бобовых, хлеба из муки грубого помола. Это существенно пополнит рацион витаминами и микроэлементами, участвующими в регуляции жирового обмена.

По возможности необходимо ввести в рацион морскую рыбу. Было доказано, что ежедневное употребление 50 г морской рыбы снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. В целом рыба должна присутствовать в рационе 2-3 раза в неделю.