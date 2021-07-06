РИАМО - 6 июл. В управлении ФАС по Московской области состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ведомства за I полугодие 2021 года. Публичные обсуждения прошли в формате прямой трансляции на официальном YouTube-канале ФАС России. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

«В пользу управления было вынесено 376 судебных решений. Еще 32 были отрицательными. Большинство из заявлений занимают закупки, весомая часть приходится на антимонопольные дела, остальное – на рекламу», – сказал врио руководителя Московского областного УФАС России Сергей Муравьев.

Про сговоры на торгах рассказал начальник отдела по борьбе с картелями Московского областного УФАС России Георгий Рогоза.

«В 2021 году управлением рассмотрено и вынесено 8 решений по делам о картельных сговорах на торгах, проведенных для нужд Московской области. Общая сумма НМЦК по всем вынесенным решениям составила более 1,832 млрд рублей. Выдано 12 обязательных для исполнения предписаний», – сказал Рогоза.

В 2021 году рассмотрено дело о картеле на рынке оказания охранных услуг. Ответчиками по делу проходили 4 частных охранных предприятия, которые в рамках картельного соглашения заключили государственные контракты на общую сумму 1,081 млрд руб. Это самое крупное картельное соглашение, выявленное управлением за многие годы.

По итогам рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства Московским областным УФАС России на основании части 2 статьи 14.32 КоАП РФ за период 2021 года: возбуждено 44 дела об административных правонарушениях; вынесено 42 постановления о наложении штрафов по делам об административных правонарушениях, почти на 40 млн рублей. По результатам процессуальных проверок материалов как направленных в этом году, так и ранее, возбуждено и расследуется 10 уголовных дел по статье 178 УК РФ.

В заключении мероприятия выступил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Дмитрий Стрельников с докладами о государственном надзоре за соблюдением законодательства о рекламе, недобросовестной конкуренции и торговой деятельности на территории Московской области.

«За отчетный период 2021 года вынесено более 100 постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства РФ о рекламе. Общая сумма наложенных штрафов составляет более 5,5 млн рублей. Сумма штрафов уплаченных в бюджет, в том числе с учетом оплаченных штрафов, вынесенных в прошлых периодах, но оплаченных в отчетном периоде составляет более 5 млн рублей», – сказал Стрельников.

Он также сообщил, что совместно с министерством энергетики Московской области и УФНС по Московской области создан временный оперативный штаб по мониторингу и принятию мер на рынке нефтепродуктов.