РИАМО - 6 июл. Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева рассказала, что в повышении риска сердечных болезней виноваты трансжиры. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Трансжиры — это искусственно измененные жирные кислоты животного происхождения. Они содержатся во многих продуктах промышленного производства: фастфуде, выпечке, соусах и снеках. Оказывается, большое потребление трансжирных кислот приводит к повышению уровня общего и снижению так называемого «хорошего» холестерина в крови.

Те, кто любят «подобные» магазинные вкусности, рискуют быстрее столкнуться с сердечными болезнями. Например, увеличение калорийности рациона всего на 2% за счет трансжиров повышает опасность появления ишемической болезни сердца — предвестника серьезных проблем — на целых 23%.

«Поэтому есть четкие рекомендации европейских кардиологов, которых придерживаемся и мы: количество трансжирных кислот не должно превышать 1–2% от общего объема жира в рационе. Конечно, неспециалистам посчитать это количество сложно, поэтому придерживайтесь принципа: чем меньше подобных продуктов вы едите — тем лучше, потому что в той же выпечке содержится порой до 30% трансжиров», — сказала Погожева.

По ее словам, насыщенных, животных жиров нужно потреблять меньше, ненасыщенных — больше. Отсюда следует, что в меню в достаточном количестве должны быть растительные масла и рыба, а вот мясом и жирными молочными продуктами злоупотреблять не стоит.

«Сегодня мы уже знаем точно: употребление жирной рыбы или рыбных продуктов хотя бы раз в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила эксперт.

Еще один важный пункт диеты для сердца — достаточное количество клетчатки. Сегодня нет сомнений, что пищевые волокна имеют уникальное свойство — снижать риск сердечно-сосудистых недугов. Поступая в организм, пищевые волокна нормализуют углеводный обмен и снижают количество «плохого» холестерина.

Источники клетчатки — это овощи и фрукты, которые необходимо употреблять не менее 400 г в день, а также бобовые и цельнозерновые продукты. Всегда лучше предпочесть пшеничному батону зерновой хлеб, а каше быстрого приготовления — обычную традиционную крупу.

Также стоит больше употреблять продуктов, содержащих калий. Этот макроэлемент является антагонистом натрия и помогает его быстрейшему выведению из организма. Калий содержится в овощах, фруктах и зелени.

«Вообще, чем больше растительной пищи в нашем рационе, тем лучше. Она не только дает необходимые нам минералы, витамины и пищевые волокна, но и помогает держать вес под контролем. А это еще один важный фактор риска сердечных проблем, который в большинстве случаев мы в силах контролировать», — заключила Погожева.