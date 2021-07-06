РИАМО - 6 июл. Автопробег «Маршрутами счастья, веры и любви» состоится в Подмосковье 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области.

Участники автопробега по подмосковным дорогам сделают остановки в Химках, Лобне, Мытищах, Королеве и Сергиевом Посаде.

Кроме того, представители Главного управления ЗАГС Московской области лично поздравят пять пар юбиляров супружеской жизни, проживших в браке более полувека.

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Праздник отмечается в России каждое 8 июля с 2008 года.