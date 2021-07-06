РИАМО - 6 июл. Заглатывание загрязненной воды из водоемов и бассейнов может привести к заражению разнообразными инфекциями. В особенности риску отравления подвержены дети, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Соблюдая простые правила, отдыхающие могут предотвратить заражение инфекциями, передающимися с водой, а также продуктами питания. Так, для питья нужно использовать только бутилированную воду. Употребление воды из-под крана может привести к инфицированию.

Наиболее безопасные напитки – в производственной упаковке, а также те, которые были приготовлены путем кипячения, например, горячий чай. От льда в напитке лучше отказаться, поскольку неизвестно, какая вода была использована для его приготовления.

Фрукты и овощи следует приобретать в магазинах, а перед употреблением хорошо мыть. Рыбу и мясо необходимо подвергать термической обработке. Готовую пищу нужно употреблять сразу – вне холодильника микроорганизмы размножаются стремительно. Также не стоит забывать о чистоте рук.

Кроме того, на отдыхе необходимо использовать солнцезащитные средства, иначе можно получить ожог. Также прямые солнечные лучи могут спровоцировать развитие злокачественных заболеваний кожи.

За городом стоит пользоваться репеллентами, чтобы избежать укусов пчел, ос, слепней, комаров и клещей.