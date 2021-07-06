РИАМО - 6 июл. ПАО «Россети Московский регион» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 600 тыс. рублей за нарушение срока присоединения к сетям в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

В антимонопольную службу обратился житель деревни Лигачево. Он пожаловался, что фирма не присоединила энергопринимающие устройства к электрическим сетям в установленный правилами технологического присоединения срок.

В ходе административного расследования нарушение подтвердилось по ст. 9.21 КоАП РФ.

Так как оператор уже ранее привлекался по данной статье, то нарушение переквалифицировали во 2 часть статьи, а сумма штрафа выросла.