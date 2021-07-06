РИАМО - 6 июл. С момента открытия 15 июня первого из офисов социальной газификации «Мособлгаза» его посетили более 500 жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба АО «Мособлгаз».

Всего в Подмосковье отрыто 7 таких офисов в округах, где газификация наиболее востребована.

«Офис социальной газификации – удобный формат для наших клиентов: независимо от места регистрации вы можете подать заявку на комплексный договор и здесь же получить необходимые услуги, в том числе зарегистрировать объект недвижимости, оформить льготы ФНС и даже вакцинироватся. По итогам работы первых 2 недель отмечу, что офис пользуется популярностью – его уже посетили 500 жителей», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

За первые 2 недели программы социальной газификации в первом офисе к газу подключили более 200 домовладений. Комплексный договор на обслуживание основная услуга офиса социальной газификации.

Всего для жителей Подмосковья доступны 12 услуг. За это время 291 человек получил консультационные услуги, 26 человек присвоили адрес домовладению, а 16 человек назначили даты строительно-монтажных работ.

Также подать заявку на комплексный договор газификации можно в одной из 674 стационарных и мобильных точек: в офисе Мособлгаза, МФЦ, МЭС, МосОблЕИРЦ или на сайтах министерства энергетики Московской области и Мособлгаза.

Проект социальной газификации утвержден президентом России Владимиром Путиным июне. Газ до границ участков 300 тыс. жителей Подмосковья проведут бесплатно.