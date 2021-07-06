РИАМО - 6 июл. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что несколько иностранных компаний подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России, сообщает kp.ru.
«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться (вакцины - ред.)», — сказал Мурашко.
Министр напомнил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране достаточно напряженная, поэтому ключевым фактором является формирование коллективного иммунитета. По словам Мурашко, в день в России прививаются до 850 тыс. человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 658 672 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 139 316 летальных исходов, выздоровели 5 101 852 человека.
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Текстовая трансляция
6 ИЮЛЯ
- Россиян обязали изолироваться по прибытии из‑за границы. Данное правило не касается переболевших и вакцинированных граждан.
- Врач сообщил, что ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от Covid‑19. Пациенты с тяжелым иммунодефицитом находятся в группе особого риска тяжелого течения коронавируса.
- Работников столичной торговли и общепита будут прививать без очереди. Сейчас возобновлена поставка препаратов в медучреждения, с которыми у предприятий были заключены соглашения о вакцинации.
- В Госдуме считают, что QR‑коды «поднимут экономику театра». Решение о введении системы QR‑кодов каждый театр должен принимать сам.
- Более 500 человек заразились Covid‑19 в период проведения ЕГЭ в этом году. Они будут сдавать экзамены с 12 по 17 июля.
- Около 2,5 тыс московских компаний отчитались о вакцинации сотрудников от Covid‑19. Они успели вакцинировать 60% сотрудников раньше установленного срока.
- Еще 2112 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. Всего на данный момент в Московской области выявлено более 329 тыс. случаев заболевания.
- Театры Москвы могут ввести осенью QR‑коды в качестве эксперимента. Система QR‑кодов может быть введена только на отдельные спектакли.
- Кремль не поддержал закрытие границ между регионами РФ из‑за Covid‑19. Позицию озвучил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.
- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.
- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.
- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.
- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.
- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.
- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.
- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.
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