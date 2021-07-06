РИАМО - 6 июл. В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в 2021 году в работе второго международного конгресса Urban Health выступили 40 иностранных спикеров из 17 стран мира, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

X Московский урбанистический форум (МУФ) прошел 1-4 июля 2021 года.

«На площадке МУФ в этом году состоялся второй по счету международный конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития. В 16 мероприятиях конгресса, который прошел при поддержке Роспотребнадзора, приняли участие 78 спикеров, в том числе – 40 иностранных экспертов из 17 стран», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, они обсудили вопросы проектирования медицинских учреждений и жилья, подходы к решению климатических и экологических вызовов.

Заммэра добавил, что среди тем обсуждения были стратегии создания инклюзивной городской среды. Второй день МУФ открыло пленарное заседание конгресса «Города против Covid-19. Эффективные решения в условиях пандемии».

X Московский урбанистический форум принял рекордное число участников за всю историю. Его итоги работы подвели на заседании президиума правительства Москвы под руководством мэра Сергея Собянина.

Форум прошел в «смешанном» формате из-за пандемии Covid-19. Некоторые спикеры выступили онлайн. Всего на разных площадках выступили 480 спикеров, из которых 188 приехали из 37 стран мира.