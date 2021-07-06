РИАМО - 6 июл. Административные комиссии городских округов Подмосковья начислили почти 8 млн рублей штрафов правообладателям, которые не ведут борьбу с борщевиком Сосновского на своих землях. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Штрафы получили арендаторы, пользователи и собственники более 100 земельных участков.

«Ситуация с распространением борщевика по территории Подмосковья не станет легче, если не подключить к борьбе все силы. Важная роль здесь принадлежит правообладателям частных земель, поскольку сигналы об очагах сорняка приходят чаще всего от их соседей. Земельный контроль Подмосковья выявил очаги растения на 2,3 тыс. земельных участков, акты осмотра по которым будут переданы в административные комиссии для принятия решений», — сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что арендаторы и собственники данных земельных участков должны принять меры по удалению борщевика, и тогда до конца летнего сезона им удастся купировать распространение сорняка на своих землях и снизить расходы на штрафы.

Как добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, наибольшая сумма штрафов за борщевик начислена в городском округе Истра, где правообладателей 18 земельных участков оштрафовали на общую сумму 3,2 млн рублей.

В Талдомском городском округе штрафы получили правообладатели 14 участков на сумму более 2 млн рублей, в городском округе Шатура — правообладатели 19 участков на сумму 1,1 млн рублей, в Солнечногорске оштрафованы 7 землепользователей на сумму более 900 тыс. рублей, в Орехово-Зуевском округе — правообладатели 6 участков на сумму 467 тыс. рублей.

Штрафы за непроведение мер по удалению борщевика для физических лиц составляют 2-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-50 тыс. рублей, для юрлиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Борщевик Сосновского — растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк активно размножается, подавляя иные растения. Сок данного растения при попадании на кожу и слизистые вызывает химические ожоги.