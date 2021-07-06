РИАМО - 6 июл. Выставочное пространство Московского урбанистического форума (МУФ) очно и онлайн посетили более 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На выставке, которая проходила в рамках Московского урбанистического форума, было представлено шесть крупных стендов по ключевым направлениям развития Москвы, а также 11 стендов партнеров», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, чтобы показать выставку дистанционно были организованы два канала вещания с потоковым видео. Около 1,3 тыс гостей посетили выставку в Гостинном дворе, а остальные смотрели в интернете.

X Московский урбанистический форум принял рекордное число участников за всю историю. Он прошел в «смешанном» формате из-за пандемии Covid-19. Некоторые спикеры выступили онлайн. Всего на разных площадках выступили 480 спикеров, из которых 188 приехали из 37 стран мира.

МУФ-2021 прошел под названием «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Эксперты обсудили глобальные вызовы, которые стоят сегодня перед мегаполисами. На форме осветили успешные проектов и кейсы городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет, а также оценили, что какие сложности могут возникнуть в ближайшем будущем.