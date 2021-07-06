РИАМО - 6 июл. Трое подмосковных школьников получили по 300 баллов за ЕГЭ по 3 предметам, сообщается в Telegram-канале «Образование Подмосковья».

Лена из Жуковского получила по 100 баллов на экзаменах по английскому, русскому и обществознанию.

А Кирилл из Сергиева Посада и Артем из Жуковского набрали максимальные баллы по математике, русскому и информатике.

На сегодняшний день в Московской области более 670 учеников стали стобалльниками ЕГЭ.

В июле экзамен будут сдавать те, кто болел коронавирусом во время основного и резервного периода.