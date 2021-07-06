РИАМО - 6 июл. Подмосковные школьники впервые получили 100 баллов на ЕГЭ по китайскому и немецкому языкам, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Впервые в Московской области школьники получили высший балл ЕГЭ по китайскому и немецкому языкам. Выпускница лицея МГИМО Екатерина Козлова набрала 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку, а Екатерина Бахметьева из Дмитровской гимназии «Логос» — по немецкому», — сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что по английскому языку выпускники также показали высокие результаты.

«В этом году у нас 12 стобалльников по английскому, а годом ранее было всего 3. Это хороший показатель. Результаты основного периода ЕГЭ мы подведем в ближайшее время», — добавила Каклюгина.