РИАМО - 6 июл. ГБУ Московской области «Центр мемориальных услуг» опубликовало график выездных консультаций в многофункциональные центры региона на третий квартал 2021 года, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Подмосковных МФЦ продолжаются консультации граждан по вопросам погребения и похоронного дела.

В третьем квартале получить бесплатную консультацию по вопросам погребения и похоронного дела можно будет в 8 муниципалитетах Подмосковья.

Специалисты центра мемориальных услуг разбирают с жителями вопросы по получению социального пособия, оформлению удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений, оформлению документов онлайн на региональном портале госуслуг и другие темы, связанные с ритуальным обслуживанием.