РИАМО - 6 июл. В Зарайске реализуется новый туристический проект «Зарайск каждому», который объединит творческих людей, уже разработано 5 туристических маршрутов, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Проект создавали для вдохновленных идеей развития туризма в городе, стремящихся создавать возможности для душевного и познавательного отдыха. В нем участвуют экскурсоводы, историки, урбанисты и художники.

Маршруты называются «Изюм купечества», «Золото Зарайска», «Семь чудес», «Со вкусом», еще есть маршрут для детей — «Познавай».

Для маршрута «Золото Зарайска», который рассказывает о святых местах города, разработан интерактивный минипутиводитель. Он доступен для скачивания и позволит путешественникам пройти по маршруту самостоятельно.

Создание новых туристических маршрутов будет способствовать росту туристической привлекательности Зарайска и сделает более доступными известные достопримечательности городского округа.

В рамках реализации проекта уже проведено свыше 30 инфотуров и экскурсий.

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