РИАМО - 6 июл. Прием заявок для участия в фотоконкурсе «Планета Москва» завершится 18 июля, участники могут прислать не более 3 работ в каждой из четырех номинаций, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

На сегодняшний день участники VIII-го конкурса городской фотографии «Планета Москва» прислали уже более 500 конкурсных работ. Работы необходимо направить на электронный адрес департамента dgp.mos@yandex.ru.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, который выступает главным организатором конкурса, участники фотоконкурса уже побывали на видовых точках в жилом квартале «Искра-Парк», куда их пригласил партнер конкурса – ГК «Галс».

«Чуть более 10 дней осталось до окончания приема заявок на конкурс, и я снова хочу пригласить к участию как профессиональных фотографов, так и любителей. Мы ждем ваши работы о лучшем городе земли и о тех изменениях городской среды, которые делают наш город, чище, здоровее и красивее, что отвечает задачам, поставленным перед нами мэром Москвы Сергеем Собяниным», — отметил Левкин.

Кроме того, состоялись туры на территории и крыши: ЖК «ЗИЛАРТ» на юге города, комплекса «Сады Пекина» в центре столицы, и дома на востоке Москвы, который был построен на месте первых снесенных пятиэтажек по программе реновации.

Для участников фотоконкурса также прошел мастер-класс на тему: «Почему на старых фото люди не улыбаются». Его ведущим стал известный фотожурналист и историк фотографии Сергей Шахиджанян.