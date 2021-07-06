РИАМО - 6 июл. Московская область вошла в топ-5 рейтинга промышленных регионов РФ, она расположилась на 4 месте, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В ходе Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021» министерство промышленности и торговли Российской Федерации подвело итоги оценки эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2020 год.

Рейтинг разработали для анализа реализации региональной промышленной политики, определения эффективности применяемых инструментов господдержки и определения лучших региональных практик.

«Московская область заняла четвертое место в промышленном рейтинге Минпромторга. Столь высокое место подтверждает, что Подмосковье является одним из ключевых промышленных центров России – здесь сосредоточены как наукоемкие производства, так и купные промышленные предприятия», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что за счет привлекательного инвестклимата промышленность региона постоянно развивается. По итогам прошлого года в Подмосковье в сфере обрабатывающих производств было реализовано 149 новых инвестпроектов.

«В этом году мы рассчитываем сохранить эту динамику развития промышленности», — резюмировала Зиновьева.