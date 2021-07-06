РИАМО - 6 июл. С 12 июня получение статуса предпенсионера в Москве полностью переходит в электронный вид, а проверка данных будет происходить автоматически, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому получение статуса предпенсионера будет июля происходить только в электронном виде через mos.ru. Подать заявку могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Процедура будет занимать 3 дня.

«Этим нововведением мы еще больше упрощаем жизнь горожанам, избавляя их от необходимости личных походов в органы власти или центры госуслуг там, где без этого можно обойтись. Особенно это важно в сложившейся эпидемиологической ситуации», — сказала Ракова.

По ее словам, сейчас в столице почти 120 тыс. предпенсионеров. С начала года заявки подали около 44 тыс. человек. Для москвичей, которые получат статус предпенсионера будет доступен бесплатный проезд в общественном транспорте, а также другие социальные льготы.

Для присвоения статуса предпенсионера нужно будет указать указать минимум сведений: имя, дату рождения, сведения о регистрации в Москве. Данные проверятся в автоматическом режиме.

«Такой подход сократит время получение услуги, минимизирует риски ошибок, а следовательно, количество отказов и необоснованно поданных заявлений», — пояснила вице-мэр.

Проверка документов очном виде потребуется только для статусов «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», а также для получения сведений о страховом стаже. Такие предпенсионеры получат 50% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг, включая льготу по оплате капремонта.

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