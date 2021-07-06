РИАМО - 6 июл. Доходы в региональный бюджет Подмосковья выросли на 32% с 2016 года, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

В 2016 году доходы в бюджет составили 424 млрд рублей; 2017 год – 458 млрд рублей; 2018 год – 500 млрд рублей; 2019 год – 586 млрд рублей; 2020 год – 629 млрд рублей. В текущем году роста не произошло из-за пандемии.

«При формировании бюджета мы опираемся на задачи, поставленные президентом, губернатором региона, нацпроекты, а также на наказы наших избирателей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Все 5 лет бюджет сохранял социальную направленность. В 2020 году впервые в России слушания Мособлдумы по бюджету в прошли в онлайн-режиме.

«Работа над бюджетом – это то, что в Думе не прекращается никогда: изменения вносятся регулярно. Особенно это стало наглядно видно в прошлом году, в связи с пандемией. Всего же за 5 лет в бюджетах была учтена почти одна тысяча замечаний, предложений и поправок», — отметил Брынцалов.

Также Подмосковье занимает лидирующие позиции по открытости бюджетных данных среди регионов страны. В этом рейтинге область считается одной из лучших, а в 2017 году заняла первое место.