РИАМО - 6 июл. Прокурорскую проверку назначили в подмосковном Можайском округе по факту осквернения мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, трое несовершеннолетних устроили на территории памятника костер.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также работе детской комнаты полиции.

Личности хулиганов, устроивших поджог памятника на ул. Ватутина, устанавливаются. В отношении их родителей будет возбуждено административное производство. Сумма причиненного материального ущерба уточняется.