РИАМО - 6 июл. Московская полиция возбудила за прошедшую неделю 14 уголовных дел по фактам незаконного оборота поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«По фактам незаконной реализации поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции, возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ», — сказал начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Он добавил, что всего в Москве возбуждено уже 49 таких уголовных дел.

Полиция продолжает дальнейшую работу про пресечению распространения поддельных медицинских документов и привлечению нарушителей к ответственности.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что правоохранители должны усилить работу в данной области.