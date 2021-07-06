РИАМО - 6 июл. Братия Свято-Троицкой Сергиевой лавры, расположенной в подмосковном Сергиевом Посаде, встретила ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского, сообщается на сайте лавры.

Встреча святыни прошла 5 июля у Святых врат лавры, после чего частицу мощей торжественно перенесли в Успенский собор, где перед ней совершили молебное пение.

Частица мощей будет пребывать в Троицкой обители до 8 июля. Молебны у святыни будут совершать 7 июля с 06:30 до 08:00 и с 10:30 до 16:30. В это время верующие смогут поклониться святыне.

Принесение мощей приурочено к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского и проходит в рамках «исторического крестного хода», который начался 12 июня в столичном храме Христа Спасителя и продолжается по местам жизни и деятельности князя.

8 июля в 06:30 наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры преосвященный Фома возглавит молебное пение благоверному князю Александру Невскому. Затем пройдут торжественные проводы мощей и крестный ход продолжит свой путь по запланированному маршруту.