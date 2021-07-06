РИАМО - 6 июл. Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 9-летнего велосипедиста во дворе дома на Бескудниковском бульваре в столице, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

По предварительным данным, у мальчика сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и ссадины.

Родителей призвали провести с детьми разъяснительную беседу о правилах безопасного поведения на улично-дорожной сети, а водителям порекомендовали передвигаться по дворам с минимальной скоростью.