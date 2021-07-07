РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В среду сотрудники ГИБДД Подольска будут проверять водителей на соблюдение правил перевозки детей в рамках профилактического мероприятия «Детское кресло», сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Жителям напомнили о том, что не только дорожно-транспортное происшествие может привести к получению травм в салоне автомашины, но и резкое торможение, поворот.

Если водитель следит за дорожной обстановкой, держится за руль, то пассажиры, а тем более дети, не находящиеся в детском удерживающем устройстве, не зафиксированные ремнем безопасности, получают более тяжелые травмы.​